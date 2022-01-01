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Bucks, rotasyonuna Goran Dragic'i eklemek istiyor!

Milwaukee Bucks'ın, Pat Connaughton'daki sakatlığının ardından San Antonio Spurs guardı Goran Dragic'in peşine düşeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, Pat Connaughton'daki sakatlığının ardından San Antonio Spurs guardı Goran Dragic'in peşine düşeceği iddia edildi.

Bu hafta iki değerli yedek guardını kaybeden Bucks'ta, Donte DiVincenzo son takas gününde Sacramento Kings'e gitmiş, Connaughton ise sağ elindeki kırık sebebiyle kadro dışı kalmıştı.

Connaughton'ın geçireceği ameliyattan sonra normal sezon bitmeden dönmesi bekleniyor olsa da, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre bu sırada rotasyonunda biraz daha derinliğine ihtiyaç duyacak olan Bucks'ın, buy-out pazarında agresif bir şekilde Dragic'i takip edeceği söylendi. Dragic'in yakın zamand aSpurs ile kontratının ödenip serbest kalması üzerine anlaşması bekleniyor.

Birden fazla playoff takımının Dragic'i kovalaması bekleniyor ve Bucks'ın, tekrar NBA şampiyonu olmaya çalışacağı sezonda kendisine süre ve kilit bir rol sunabileceği düşünülüyor.


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