Milwaukee Bucks'ın başantrenörlük görevi için eski koç Mark Jackson ile görüştüğü bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Bucks'ın eski Golden State Warriors koçu ve şu anki ESPN yorumcusu Jackson ile başantrenörlük işi için görüşme yaptığını söyledi.



Jackson, Warriors'ta üç sezon koçluk görevi üstlenmiş, .526 galibiyet yüzdesi kaydetmiş ve ekibi iki sezon üst üste playofflara taşımıştı.



Charania, eski New York Knicks ve Indiana Pacers point guardının geçen sezon Mike Brown ile anlaşan Sacramento Kings'in başantrenörlük işi için son adaylardan biri olduğunu da sözlerine ekledi. Jackson geçtiğimiz yıl Los Angeles Lakers ile de bir görüşme yapmıştı.



