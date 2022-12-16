Bucaspor evinde Diyarbekir sınavında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devrenin son haftasına 38 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 2'nci sırada giren Bucaspor 1928, 17 Aralık Cumartesi günü evinde düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in düdük çalacağı maç saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 30, kapalı tribün 20, maraton ve misafir tribünü 10 TL olarak belirlendi.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren stoper Lokman Gör ve sol bek Abdullah Balıkuv müsabakada forma giyemeyecek. Geçen hafta İskenderunspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ilk yarıyı galibiyetle ve zirvede tamamlamak istediklerini belirterek, "Biz maçımızı kazanıp lider Kocaelispor'un yenilmesini bekleyeceğiz. İyi bir ilk devre geçirdik. Son maçımızı kayıpsız geçip yeni yıla umutlu girmek istiyoruz" dedi.





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