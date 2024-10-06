Bucaspor 1928 telafi etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Giresunspor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, geçen haftaki Serik Belediyespor mağlubiyetini telafi etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 telafi etti
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06 Ekim 2024 15:53
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Giresunspor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, geçen haftaki Serik Belediyespor mağlubiyetini telafi etti. Yasin Öztekin ve Selahattin Seyhun'un golleriyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler 13 puana yükselip yeniden zirve yarışına dahil oldu.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi. Ligdeki 4'üncü galibiyetlerini aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, zorlu bir maçı kayıpsız geride bıraktık. Daha farklı da kazanabilirdik. Burada önemli olan galip gelmek. Amacımız seri yakalayıp üst sıralarda yolumuza devam etmek" diye konuştu.

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