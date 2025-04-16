Bucaspor 1928'de Cebrail İrtürk transferde gözde

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 'in orta saha oyuncusu Celal İrtürk, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.



Kariyerine Şanlıurfaspor'da başlayan 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Bucaspor 1928'de istikrarlı bir performans ortaya koyarken, Cebrail'e Süper Lig'de başta Göztepe olmak üzere Kasımpaşa ve Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.



Kulüplerin Cebrail İrtürk transferinde yoğun çaba gösterdiği ve sezon biter bitmez görüşmelerin hızlanacağı kaydedildi.



PERFORMANSI



Bu sezon sarı-lacivertli formayı 30 maçta terleten Cebrail, 1 kez fileleri sarstı.



