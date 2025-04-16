Bucaspor 1928'de Cebrail İrtürk transferde gözde

Bucaspor 1928'in 20 yaşındaki orta sahası Cebrail İrtürk, bu sezonki performansıyla Süper Lig ekiplerinin transfer listesine girdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bucaspor 1928'de Cebrail İrtürk transferde gözde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2025 15:29

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 'in orta saha oyuncusu Celal İrtürk, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. 

Kariyerine Şanlıurfaspor'da başlayan 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Bucaspor 1928'de istikrarlı bir performans ortaya koyarken, Cebrail'e Süper Lig'de başta Göztepe olmak üzere Kasımpaşa ve Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.

Kulüplerin Cebrail İrtürk transferinde yoğun çaba gösterdiği ve sezon biter bitmez görüşmelerin hızlanacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 30 maçta terleten Cebrail, 1 kez fileleri sarstı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery