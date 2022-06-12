BRUMA İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI

'EN BÜYÜK ENGEL FENERBAHÇE'

BRUMA'NIN PERFORMANSI

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Brezilya basını, bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Armindo Bruma için Fenerbahçe'ye rakip çıktığını öne sürdü.Brezilya'da yayın yapan Lance internet sitesinin haberine göre; Portekizli futbolcu için Fenerbahçe'nin dışında Botafogo da oyuncuyla ilgileniyor. Brezilya ekibi, Bruma için PSV'ye resmi kiralama teklifini yaptı.Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin bu transfere en büyük engel olduğu aktarıldı. İddiaya göre; Fenerbahçe, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un listesinde olduğu belirtilen futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor.Portekizli futbolcu Bruma, futbol kariyerinde şu ana kadar Sporting Lizbon, Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, Olympiakos ve PSV takımlarında oynadı. Geçen sezon PSV'de tüm kulvarlarda toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol ve 4 asist üretti.30 Haziran 2023 tarihine kadar PSV ile kontratı bulunan Bruma, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Galatasaray'daki döneminde 12.5 milyon Euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.