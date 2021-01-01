Brown saldırıya uğradı, tam olarak iyileşmesi beklenecek

Houston Rockets guardı Sterling Brown'ın, yüzünde yaralanmalara neden olan bir "saldırıdan" ötürü parkelere dönmeden önce tam olarak iyileşmesinin beklendiği açıklandı.



Brown'ın yakın zamanda önceden tanımadığı bazı kişiler tarafından bir saldırının kurbanı olduğu ve yüzünde bazı yaralanmalar meydana geldiği bildirilirken, 26 yaşındaki oyuncunun tamamen iyileşeceği de belirtildi.



Rockets, olayın 18 Nisan'da Miami Heat'e karşı oynadıkları maçtan önce, ekibin bulunduğu Miami'de meydana geldiğini bildirdi.



Brown'a bir gece kulübün dışına saldırıldığı, kafasına bir şişeyle vurulduğu ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu rapor edildi.



Başantrenör Stephen Silas, olay hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Onunla konuştum ve şimdi daha iyi hissediyor. Neyse ki iyileşecek. Bu oldukça yürek burkan ve üzücü bir durum. Takımınızda bulunan, önemsediğiniz adamlarınızdan biri. Öncelikle, iyi olacağı için minnettarız fakat ama aynı zamanda olanlar için de üzgünüz."



Takımla oynadığı 51 maçta Brown, 8.2 sayı, 4.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



