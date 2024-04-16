Brooklyn Nets forveti Mikal Bridges, sezon sonuna doğru "zihnin doğru yerde olmadığını" itiraf etti.



Kevin Durant ve Kyrie Irving döneminin sona ermesinin ardından ilk normal sezonu olan 2023-24'ü yeni tamamlayan Nets, umduğu gibi ilerlemediği yılı 32-50'lik bir dereceyle kapatmış oldu.



Samimi açıklamalada bulunan Bridges, hem kendisi hem de takım için zorlu geçen sezonla alakalı olarak zihinsel durumuna ise şu sözlerle değindi:



"Zihnim doğru yerde değildi. Olmam gerektiği kadar güçlü ve pozitif değildim... Sonlara doğru zihinsel olarak bu kadar hırpalanmak ve özgüven eksikliği, sanırım beni yaralayan şeyler oldu.



Sezonun başarısız geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Playofflarda yer alan takımları görmek ve bizim de o noktada olabilecek yeteneğe sahip olduğumuzu bilmek, zor bir durum. Sezonun öncesinde, bu noktada burada oturup sizinle bu şekilde konuşacağım asla aklımın ucundan bile geçmezdi. Daha iyi olmamız gerek. Bunlardan çıkardığım en önemli şey bu."



Bu sezon Nets'le oynadığı son maçta 25 dakika süre alarak yalnızca 8 sayı, 2 ribaund ve 1 asist kaydetmiş olan Bridges, sezonu 19,6 sayı, 4,5 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla kapattı.





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