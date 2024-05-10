Brest sahasında 1 puana razı oldu

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Brest ağırladığı Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brest sahasında 1 puana razı oldu
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10 Mayıs 2024 23:56
Fransa Ligue 1, 33. hafta karşılaşmasında Brest ile Reims karşı karşıya geldi. Brest sahasında konuk ettiği Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Brest'in golünü 45+2. dakikada Lilian Brassier, Reims'in golünü 25 dakikada Marshall Munetsi kaydetti.

Brest bu beraberlikle puanını 58'e yükseltirken, Reims ise 41 puanda kaldı.

Brest bir sonraki karşılaşmasında Toulouse deplasmanına giderken, Reims sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

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