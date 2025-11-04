Charlotte Hornets, genç yıldız Brandon Miller'ın sol omzundaki çıkık (subluksasyon) sakatlığının yeniden değerlendirileceğini ve en az iki hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı.



Miller, 25 Ekim'de yaşadığı sakatlığın ardından üst üste beş maç kaçırdı. Sezonun ilk iki maçında 14.5 sayı ve 4 asist ortalamasıyla oynamıştı.



Geçtiğimiz sezon ise sağ el bileğindeki bağ kopması nedeniyle yalnızca 27 maçta forma giyebilmişti.



