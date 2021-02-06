Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Dortmund deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya geldi. Schwarzwald Stadı'nda oynanan mücadeleyi Freiburg 2-1 kazandı ve Dortmund zirve yolunda bir darbe daha yedi.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Freiburg'a galibiyeti getiren goller 49. dakikada Jeong Woo-Yeong ile 52. dakikada Schmid'den geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 76. dakikada Haaland'ın asistinde genç oyuncu Moukoko kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan Dortmund 32 puanda kalırken, lider Bayern Münih'in 16 puan gerisine kadar düştü. Son 3 maçta 2. galibiyetini alan Freiburg ise 30 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 21. haftasında Dortmund evinde Hoffenheim'ı konuk edecekken, Freiburg ise Werder Bremen deplasmanna gidecek.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Freiburg'a galibiyeti getiren goller 49. dakikada Jeong Woo-Yeong ile 52. dakikada Schmid'den geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 76. dakikada Haaland'ın asistinde genç oyuncu Moukoko kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan Dortmund 32 puanda kalırken, lider Bayern Münih'in 16 puan gerisine kadar düştü. Son 3 maçta 2. galibiyetini alan Freiburg ise 30 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 21. haftasında Dortmund evinde Hoffenheim'ı konuk edecekken, Freiburg ise Werder Bremen deplasmanna gidecek.