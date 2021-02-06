Borussia Dortmund nefessiz kaldı!

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Dortmund, deplasmanda Freiburg'a 2-1 mağlup oldu ve son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşarken, lider Bayern Münih'in 16 puan gerisine düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Borussia Dortmund nefessiz kaldı!
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06 Şubat 2021 19:23
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Dortmund deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya geldi. Schwarzwald Stadı'nda oynanan mücadeleyi Freiburg 2-1 kazandı ve Dortmund zirve yolunda bir darbe daha yedi.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Freiburg'a galibiyeti getiren goller 49. dakikada Jeong Woo-Yeong ile 52. dakikada Schmid'den geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 76. dakikada Haaland'ın asistinde genç oyuncu Moukoko kaydetti.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan Dortmund 32 puanda kalırken, lider Bayern Münih'in 16 puan gerisine kadar düştü. Son 3 maçta 2. galibiyetini alan Freiburg ise 30 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 21. haftasında Dortmund evinde Hoffenheim'ı konuk edecekken, Freiburg ise Werder Bremen deplasmanna gidecek.



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