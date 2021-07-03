Bordeaux ve Angers küme düşürüldü

Ligue 1 ekiplerinden Angers ve Bordeaux küme düşürüldü. Angers'ın Rayan Ait Nouri'nin transferindeki eksik belge, Bordeaux'nun ise kulüp yatırımcısının geri çekilmesi nedeniyle Ligue 2'ye düşürülmesine karar verildi. İşte detaylar…

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bordeaux ve Angers küme düşürüldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2021 10:33
Fransa Ligue 1'in iki ekibi Bordeaux ve Angers'ın yapılan incelemeler sonucu küme düşürülmesine karar verildi.

İki kulübü incelemeye alan DNCG (Mali Polis), Bordeaux kulübünün yatırımcısının geri çekilmesi sebebiyle Ligue 2'ye düşürüldüğünü bildirdi. Angers'in ise evraklarındaki bir eksiklik yüzünden aynı cezaya uğradığı kaydedildi.

2 EKİP DE İTİRAZ EDECEK

Bu karar üzerine her iki kulüp de itiraz yoluna gideceklerini duyurdu. Bordeaux, kulübün satılmak üzere olduğunu ve DNCG'ye sağlam bir plan ile gerekli güvencelerin sunulacağını ifade etti.

ANGERS EKSİK BELGE SEBEBİYLE DÜŞÜRÜLMÜŞ

Aynı şekilde Angers yönetimi de Rayan Ait Nouri'nin Wolverhampton'a kiralanmasında eksik bir belge nedeniyle düşürüldüklerini, bu belgeyi ibraz edeceklerini bildirdi.

BORDEAUX'NUN 6 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fransa'daki yetkililerin kulüplerin bu itirazlarının ardından karar değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Bordeaux, 6 kez Fransa şampiyonu olan ülkenin en köklü kulüplerinden biri. Amerikalılara satıldıktan sonra yatırımcıların desteği çekmesi ile büyük kriz yaşayan kulüp alınan bu kararla ağır bir darbe daha yedi.

Fransa Ligi'nde geçtiğimiz sezonu Bordeaux 12., Angers 13. sırada tamamlamıştı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.