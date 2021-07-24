Bordeaux'un yeni başkanın ilk icraatı eski logoyu getirmek oldu

Bordeaux'nun yeni sahibi Gerard Lopez, kulübün kısa zaman önce değişen yeni logosu yerine uzun süredir bilinen bir önceki logoyu kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bordeaux'un yeni başkanın ilk icraatı eski logoyu getirmek oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2021 05:43
Fransa'nın köklü ekiplerinden Bordeux kulübünde kulübün çoğunluk hissesini satın alan Gerard Lopez, ilk icraat olarak yakın zamanda değişen kulüp logosunu eskiye döndürerek gerçekleştirdi.

Kulübün resmi yayın organlarından yapılan açıklamada Lopez, satın alımın Fransız hükümeti tarafından onaylanmasının ardından ilk icraatını yaptı. Lopez, geçen yıl değişen Bordeaux kulüp logosunu ait olduğu şekle getirerek "Eski logoya değil, Girondins de Bordeaux'nun kendi logosuna geri dönüyoruz" ifadesini kullandı.

Geçen yılın başında değişimi gerçekleşen logo bir çok kesim tarafından beğenilmemiş ve Fransız ekibinin kültürünü yansıtmadığı yönünde eleştirilmişti.

 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.