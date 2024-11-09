Bonzie Colson: 'Taraftarlarımız inanılmaz, her zaman bizimleler'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Bonzie Colson, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Bonzie Colson'un açıklamaları;



"İyi bir galibiyet oldu. Bu hafta idmanlarımız da çok güzel geçti ve bu, sahaya yansımış oldu. Savunmada güçlüydük, hücumda da iyi anlarımız oldu. Bu momentumla ilk önce pazar günkü maçta sonra da diğer EuroLeague maçlarıyla iyi bir şekilde devam etmemiz lazım. Taraftara teşekkür ederim. Desteklerini çok seviyorum. Yakın da olsa uzak da olsa hep bizim yanımızdalar. Biz de kazanmak için daima elimizden geleni yapıp hedeflerimize yöneleceğiz."