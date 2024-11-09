 <

Bonzie Colson: "Taraftarlarımız inanılmaz, her zaman bizimleler"

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Bonzie Colson, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bonzie Colson: 'Taraftarlarımız inanılmaz, her zaman bizimleler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2024 01:42
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Bonzie Colson, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bonzie Colson'un açıklamaları;

"İyi bir galibiyet oldu. Bu hafta idmanlarımız da çok güzel geçti ve bu, sahaya yansımış oldu. Savunmada güçlüydük, hücumda da iyi anlarımız oldu. Bu momentumla ilk önce pazar günkü maçta sonra da diğer EuroLeague maçlarıyla iyi bir şekilde devam etmemiz lazım. Taraftara teşekkür ederim. Desteklerini çok seviyorum. Yakın da olsa uzak da olsa hep bizim yanımızdalar. Biz de kazanmak için daima elimizden geleni yapıp hedeflerimize yöneleceğiz."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery