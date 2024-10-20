Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı konuk etti.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Boluspor'un gollerini 20'nci dakikada Daniel Avramovski ile 76'ncı dakikada Hüsamettin Yavuz kaydetti.



Çorum FK'da Zargo Toure, 70'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Boluspor'da Oğuz Kaan Güçtekin, 90+2'nci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.



Bu sonucun ardından Boluspor puanını 12'ye yükseltti. Çorum FK ise 10 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Boluspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.







