Boluspor evinde 10 kişi kalan rakibini yendi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor evinde, 70. dakikada 10 kişi kalan Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor evinde 10 kişi kalan rakibini yendi
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20 Ekim 2024 18:15
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Boluspor'un gollerini 20'nci dakikada Daniel Avramovski ile 76'ncı dakikada Hüsamettin Yavuz kaydetti.

Çorum FK'da Zargo Toure, 70'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Boluspor'da Oğuz Kaan Güçtekin, 90+2'nci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Boluspor puanını 12'ye yükseltti. Çorum FK ise 10 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Boluspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

 

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