Bol ve Ingebrigtsen, Avrupa'da yılın atleti ödülünü aldı

Kadınlarda Hollandalı Femke Bol, erkeklerde ise Norveçli Jakob Ingebrigtsen, Avrupa'da 2023 yılının en iyi atleti ödülünü kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bol ve Ingebrigtsen, Avrupa'da yılın atleti ödülünü aldı
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22 Ekim 2023 00:40
Son güncelleme 22 Ekim 2023 00:43
Hollandalı kadın atlet Femke Bol ve Norveçli erkek atlet Jakob Ingebrigtsen, üst üste ikinci kez Avrupa'da yılın atleti ödünü kazandı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen törende, Avrupa'da yılın kadın atleti seçilen Hollandalı Bol ve Avrupa'da yılın erkek atleti seçilen Norveçli Ingebrigtsen ödülünü aldı.

Her iki atlet de geçen yıl bu ödüle layık görüşmüştü ve böylece üst üste ikinci kez hem Bol hem de Ingebrigtsen, Avrupa'da yılın atleti ödünü kazanmış oldu.

Her iki sporcu da Budapeşte'deki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ve İstanbul'daki 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ikişer altın madalya kazanmıştı.

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