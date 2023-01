Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko değerlendirmesi

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli ekibe ve THY Euroleague'e dair değerlendirmelerde bulundu.



NBA takımlarından Atlanta Hawks'ta forma giyen Bogdanovic, "Sakatlığım sebebiyle uzun bir süre basketbol oynayamadım ve bu sürede sürekli basketbol maçları izledim. Partizan, inanılmaz kaliteli bir takım. Her takımı yenebileceklerini düşünüyorum. Sadece biraz daha birbirlerine alışmaları gerekiyor ve bu da zamanla olacak bir şey. Sadece 1 yıllık bir takım kurmadığınızda bir süre sabretmeniz gerekiyor. Partizan'ın çok büyük hedefleri var ve bunlardan biri play-offlara kalmak olmalı. Sonrasını zaman gösterecek." dedi.



Ligdeki diğer takımların durumlarını da değerlendiren Bogdanovic, "Bu sezon çok fazla sürpriz yaşandı. İlk olarak Alba Berlin, sezon başında bir NBA takımı gibi oynuyordu. Armani Milano da beni olumsuz anlamda şaşırttı çünkü böyle bir mağlubiyet serisi yaşamalarını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.



"HER ŞEY SAAT GİBİYDİ"



Son olarak Fenerbahçe Beko'nun durumu hakkında konuşan Sırp yıldız, "Fenerbahçe, sezon başında büyük bir dominasyon sağladı. Olağanüstü oynuyorlardı ve her şey saat gibi işliyordu. Ancak Johnathan Motley ve Scottie Wilbekin sakatlandığında ve Nick Calathes birkaç maç kaçırdığında takım kötü bir döneme girdi. Avrupa basketbolu her geçen gün gelişiyor ve çok kaliteli oyuncular barındırıyor." diyerek sözlerini noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ