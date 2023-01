Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 22 Ocak Pazar günü kendi evine Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Yeşil-beyazlı oyuncular, Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idmanda koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Yeni transfer stoper Eren Albayrak, takımdan ayrı bireysel çalıştı.



Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, önlerinde zorlu maçların olduğunu söyledi.



Karşılaşmaların her hafta daha da zorlaştığını ifade eden Taşdemir, "Bulunduğumuz konum itibarıyla rakiplerimiz çok güçlü, biz de kendi çapımızda güçlüyüz. Bizim bir oyun formatımız var. Oyun formatımıza uygun olan her arkadaşımızı değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.



Ankara Keçiörengücü maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Taşdemir, şöyle konuştu:



"Bu hafta zor bir maç olacak. Ankara Keçiörengücü sezon başından beri ligin istikrarlı ve iyi takımlarından biri. İyi hazırlanacağız ve iyi çalışacağız. Maç günü istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek kazanacağımıza inanıyoruz. Parolamız 'kazanamadıysak, yenilmeyelim.' Hedeflediğimiz noktanın biraz üzerindeyiz. Bu lig zorlu ve sıkıntılı bir lig olduğu için her an her şey olabiliyor."



Bodrumspor'un yeni transferlerinden 21 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar da takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir aile ortamı var. Herkes bir alt lige geldiğimi söyledi ama ben buraya oynamak için geldim. İnşallah Bodrumspor'da istediğim hedeflere ulaşır ve daha yukarı çıkarım. Her maç gol atmak isteyen biriyim ve bunun için de çabalıyorum. İlk maçta gol atmak benim için anlamlı oldu." diye konuştu.





