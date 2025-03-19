Bodrum FK'da milli sevinç

Bodrum Futbol Kulübü'nde 4 oyuncunun milli takımlara davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK'da milli sevinç
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19 Mart 2025 14:03
Süper  Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip 3 puan farkla düşme hattının üzerine yerleşen Bodrum Futbol Kulübü'nde 4 oyuncunun milli takımlara davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

Portekizli teknik adam Jose Morais yönetiminde ligde ve kupada 7 maçta hiç gol yemeyerek müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılarda genç sol bek Ege Bilsel Ümit Milli Takım'a davet edilirken, yabancı oyunculardan orta saha oyuncusu Enis Bardhi Kuzey Makedonya, stoper Albian Ajeti Arnavutluk ve orta saha oyuncusu Fredy Angola milli takımına seçildi. Ege, ay-yıldızlı ekibimizle Kosova ve Belarus maçlarında oynayacak. Yabancı futbolcular ise milli takımlarıyla 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyecek.
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