Bodrum FK, Beşiktaş'a karşı ilklerin peşinde

Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul deplasmanında çıkacağı Beşiktaş müsabakasında ilkleri yaşamak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK, Beşiktaş'a karşı ilklerin peşinde
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10 Ocak 2025 15:56
Süper Lig'de 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul deplasmanında çıkacağı Beşiktaş müsabakasında ilkleri yaşamak istiyor.

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de yar alan yeşil-beyazlılar şu ana kadar büyüklerle oynadığı hiç bir maçı kazanamayıp gol dahi atamadı. İlk olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olan Ege ekibi sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ardından Bodrum'da Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlılar bu müsabakayı da tek golle kaybetti.

Devrenin son maçında ise Trabzonspor deplasmanına çıkan Bodrum FK, puana çok yaklaşmışken son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan diğer bir ekip olan Başakşehir'e de evinde 1-0 kaybeden Bodrum FK, Beşiktaş karşılaşmasında ise hem gol ya da goller atıp hem de puan koparmak istiyor. Fenerbahçe'de kalecilik yıllarında Beşiktaş'a karşı birçok derbi zaferi yaşayan teknik direktör Volkan Demirel de bu kez Bodrum'un dümeninde teknik adam olarak galibiyet arıyor.

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