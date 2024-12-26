Bodrum'dan Samet için teklif hazırlığı

Trendyol Süper Lig'de ateş hattında konumlanan Bodrum FK, transfer harekatına başladı.



Yeşil-beyazlı ekip, ligde çıktığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak oldukça kötü bir istatistik elde etti.



14 puan ile 17. sırada ateş hattına yerleşen ve bu kötü gidişe 'dur' demek için takıma takviye yapmak isteyen kurmaylar, yeni bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Volkan Demirel'in raporları doğrultusunda Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoper, Samet Akaydin'ı kadrosuna katmak isteyen yönetim, gelecek hafta Fenerbahçe kapısını çalacak.



KİRALAMA FORMÜLÜ



Bodrum, Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren Samet'i kiralama formülü ile takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kurmaylar ile ilişkilerinin iyi olması sebebiyle Bodrum FK'nın bu transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, Kasımpaşa, Alanya ve Antalyaspor'un da Samet için devrede olduğu kaydedildi.



7 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon 7 maçta oynayan oyuncu geçtiğimiz yıllarda da süre alamadığı gerekçesiyle Panathinaikos'a gitmişti.



