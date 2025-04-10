UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo/Glimt, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Bodo/Glimt, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadelede Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 69. dakikalarda Ulrik Saltnes attı.
Bu sonucun ardından Bodo/Glimt, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Olimpico'da oynanacak.
Mücadelede Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 69. dakikalarda Ulrik Saltnes attı.
Bu sonucun ardından Bodo/Glimt, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Olimpico'da oynanacak.