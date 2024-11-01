Boccede Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Mersin'de devam ediyor

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, ikinci eleme turu müsabakalarıyla devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boccede Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Mersin'de devam ediyor
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01 Kasım 2024 13:42
 Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, ikinci eleme turu müsabakalarıyla sürüyor.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde devam ediyor.

Organizasyonda boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde yarışlar gerçekleştiriliyor.

İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşan Bocce Milli Takımı, elemelerde performans sergilemeye devam edecek.

Milli takım antrenörleri Yakup Niyazi Kutlay ve Yılmaz Güzelocak da ay-yıldızlı sporcuların başında müsabakalara çıkıyor.

Sporcular, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarında mücadele etmek için performans sergiliyor.

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