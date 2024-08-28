Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunun 8'i Samsun'daki liseden çıktı

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor.Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, okulun bocce takımında yer alan öğrencileri 2 sene önce çim topuna yönlendirdi.Öğrenciler, çim topu sahası ve top olmadan başladıkları sporda kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda başarı elde ederek isimlerinden söz ettirdi.Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencileri, 11-14 Haziran'da İzmir'de gerçekleştirilen Bocce Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda kızlar, erkekler ile karma takımda şampiyonluğa ulaştı.Liseden 6 kız ve 2 erkek öğrenci, İskoçya'da yapılacak Bocce Çim Topu Avrupa Şampiyonası'na gidecek 12 kişilik milli takım kadrosunda yer alıyor.Gökhan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çim topunda geçen yıl da Türkiye şampiyonluğu elde ettiklerini, dünya şampiyonasına ise 4 sporcu gönderdiklerini söyledi.Öğrencilerinin birçoğunun kırsal bölgede yaşadığını aktaran Bozdemir, 12 kişilik milli takımın 8'inin Alaçam'dan çıkmasının kendilerini gururlandırdığını vurguladı.Çim toplarının olmadığını, benzer bir topla antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Bozdemir, "Malzeme yönünden eksiğimiz var ama çocuklarımız bocce ile uğraştıkları için el göz koordinasyonları çok iyi. Gittiğimiz her turnuvada derece yapma fırsatı yakalıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip şampiyonluğu getirmek en büyük hedefimiz." dedi.Okul müdürü Hamdi Korkmaz da öğrencilerin kısıtlı imkanlarla büyük başarı elde ettiğine dikkati çekerek, "Öğrencilerimiz, bizim için gurur vesilesidir. Hem okulumuza hem ilçemize öğrencilerin başarıları büyük onur kazandırmaktadır." diye konuştu.Köyde yaşadığını belirten Öğrencilerden Melike Coşkuner, antrenmanlara katılmakta zorlansa da pes etmediğini dile getirerek, "Ülkemi gururlandırmak, altın madalyayla marşımızı okutmak istiyorum." ifadesini kullandı.Esra Şahin de en büyük hayali olan milli formayı giymenin sevinci yaşadığını anlatarak, "Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Hedefimiz oradan madalyayla dönmek, şampiyonluk istiyoruz. Sporun bana birçok avantajı var. Farklı şehirler görme, farklı arkadaşlıklar edinme fırsatım oldu. Yeni deneyimler edineceğim için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.Semra Akyol ise spora beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını belirterek, ilk defa uçağa bineceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.