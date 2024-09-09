Bir Fenerbahçe klasiği; Oynamadan gittiler!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferler Levent Mercan ile Oğuz Aydın'ı Avrupa kadrosuna almadı.
Jose'nin bu iki oyuncuyu Avrupa listesine yazmaması, başkan Ali Koç yönetiminin teknik direktör belli olmadan yaptığı diğer transferleri akıllara getirdi.
Koç yönetiminin ilk döneminden bu yana teknik direktörü belirlemeden yaptığı transferler şunlar;
2018-19
2018-19'da Cocu imza atmadan önce; Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alıcı alındı. Sadece Barış, 265 dakika süre aldı. Berke ile Ferdi oynayamadı.
2021-22
2021-22'de Caulker ve Serdar Dursun, Vitor Pereira imza atmadan önce alındı. Caulker, oynamadan gönderildi. Serdar 540 dakika oynayabildi.
2022-23
2022-23'te Jorge Jesus'tan önce Bruma alındı. Jesus, 5 maçta oynattı, beğenmedi ve lisansı askıya alındı.
2023-24
2023-24'te İsmail Kartal'dan önce Gustavo Henrique ve Kent alındı. Henrique, oynamadan Valladolid'e kiralandı. Kent, oynatıldı anca yetersiz olunca lisansı askıya alındı.
BU SEZON DA OĞUZ VE LEVENT
Bu sezon da Oğuz ve Levent, teknik direktöre sorulmadan transfer edildi. İki oyuncu da şans bulamıyor.
Jose'nin bu iki oyuncuyu Avrupa listesine yazmaması, başkan Ali Koç yönetiminin teknik direktör belli olmadan yaptığı diğer transferleri akıllara getirdi.
Koç yönetiminin ilk döneminden bu yana teknik direktörü belirlemeden yaptığı transferler şunlar;
2018-19
2018-19'da Cocu imza atmadan önce; Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alıcı alındı. Sadece Barış, 265 dakika süre aldı. Berke ile Ferdi oynayamadı.
2021-22
2021-22'de Caulker ve Serdar Dursun, Vitor Pereira imza atmadan önce alındı. Caulker, oynamadan gönderildi. Serdar 540 dakika oynayabildi.
2022-23
2022-23'te Jorge Jesus'tan önce Bruma alındı. Jesus, 5 maçta oynattı, beğenmedi ve lisansı askıya alındı.
2023-24
2023-24'te İsmail Kartal'dan önce Gustavo Henrique ve Kent alındı. Henrique, oynamadan Valladolid'e kiralandı. Kent, oynatıldı anca yetersiz olunca lisansı askıya alındı.
BU SEZON DA OĞUZ VE LEVENT
Bu sezon da Oğuz ve Levent, teknik direktöre sorulmadan transfer edildi. İki oyuncu da şans bulamıyor.