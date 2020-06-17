Bilyoner ile maç önü: Napoli - Juventus

İtalya Kupası'nda oynanacak dev karşılaşmada Napoli ile Juventus final maçına çıkıyor. Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz!

Bilyoner ile maç önü: Napoli - Juventus
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17 Haziran 2020 05:51
İtalya Kupası finalinde oynanacak dev mücadelede Napoli ile Juventus karşı karşıya gelecek. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
 Napoli, takımının İtalya Kupası'ndaki en son 6 maçında 2.5'ten az gol oldu

Napoli, Juventus ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu.

Juventus, İtalya Kupası'ndaki son 12 maçının 11 tanesinde yenilmedi.

EKSİKLER, CEZALILAR

Napoli: Ospina, Lobotka, Manolas

Juventus: Chiellini, Higuain.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala



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