Bilyoner ile maç önü: Napoli - Juventus

İtalya Kupası finalinde oynanacak dev mücadelede Napoli ile Juventus karşı karşıya gelecek. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Napoli, takımının İtalya Kupası'ndaki en son 6 maçında 2.5'ten az gol oldu
Napoli, Juventus ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu.
Juventus, İtalya Kupası'ndaki son 12 maçının 11 tanesinde yenilmedi.
EKSİKLER, CEZALILAR
Napoli: Ospina, Lobotka, Manolas
Juventus: Chiellini, Higuain.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Napoli, takımının İtalya Kupası'ndaki en son 6 maçında 2.5'ten az gol oldu
Napoli, Juventus ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu.
Juventus, İtalya Kupası'ndaki son 12 maçının 11 tanesinde yenilmedi.
EKSİKLER, CEZALILAR
Napoli: Ospina, Lobotka, Manolas
Juventus: Chiellini, Higuain.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala