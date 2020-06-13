Bilyoner ile maç önü: Mallorca - Barcelona

İspanya La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde Mallorca ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Barcelona ile oynadığı son dokuz maçı kazanamayan Mallorca (1B 8M), kaybettiği son altı karşılaşmada ortalama 4 gol yedi.
Bu sezon deplasmanda beş yenilgi alan Barcelona, altı maç kaybettiği 2007/08'den bu yana en kötü performansını sergiliyor.
Barcelona, La Liga'da çıktığı son beş deplasman maçında ikişer gol yedi.
Mallorca forması giyen Takefusa Kubo, La Liga'da çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Mallorca'ya karşı forma giydiği son altı La Liga maçında da gol atmayı başardı (toplam 11 gol).
EKSİKLER, CEZALILAR
Mallorca: Agbenyu, Koutris
Barcelona: Lenglet, Dembele
MUHTEMEL 11'LER
Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Gamez; Rodriguez, Sevilla, Baba, Kubo; Budimir, Hernandez.
Barcelona: Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.
MAÇIN İDDAA YORUMU
Hakan Celep: Barcelona, 2009'dan beri yenilmediği Mallorca deplasmanıyla lige geri dönüyor. La Liga'da küme düşme hattında olan Mallorca'ya karşı ilk maçına çıkıyor olmak Barcelona için ideal bir senaryo...
Mallorca, nefes ve puan alamadığı 4 maçlık bir serinin ardından 4 maçta 7 puan alarak araya girmişti. Barça ise Real Madrid'e 2-0 kaybettiği maçın ardından evinde zorlu Sociedad maçını 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu galibiyet çarpıcı olmasa da nefes aldırıcıydı.
Mallorca, Barcelona için pek deplasman sayılmıyor. Rakibiyle son 11 yıldır oynadığı tüm deplasman maçlarında çok rahat galibiyetler elde etti. Açıkçası, aradaki kadro kalitesi farkı da buna işaret ediyor. Düşük tempo beklediğimiz maçta Lionel Messi, futbolu ne kadar özlediğini bize gösterecektir ve farklı Barça galibiyetini getirecektir.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Barcelona ile oynadığı son dokuz maçı kazanamayan Mallorca (1B 8M), kaybettiği son altı karşılaşmada ortalama 4 gol yedi.
Bu sezon deplasmanda beş yenilgi alan Barcelona, altı maç kaybettiği 2007/08'den bu yana en kötü performansını sergiliyor.
Barcelona, La Liga'da çıktığı son beş deplasman maçında ikişer gol yedi.
Mallorca forması giyen Takefusa Kubo, La Liga'da çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Mallorca'ya karşı forma giydiği son altı La Liga maçında da gol atmayı başardı (toplam 11 gol).
EKSİKLER, CEZALILAR
Mallorca: Agbenyu, Koutris
Barcelona: Lenglet, Dembele
MUHTEMEL 11'LER
Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Gamez; Rodriguez, Sevilla, Baba, Kubo; Budimir, Hernandez.
Barcelona: Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.
MAÇIN İDDAA YORUMU
Hakan Celep: Barcelona, 2009'dan beri yenilmediği Mallorca deplasmanıyla lige geri dönüyor. La Liga'da küme düşme hattında olan Mallorca'ya karşı ilk maçına çıkıyor olmak Barcelona için ideal bir senaryo...
Mallorca, nefes ve puan alamadığı 4 maçlık bir serinin ardından 4 maçta 7 puan alarak araya girmişti. Barça ise Real Madrid'e 2-0 kaybettiği maçın ardından evinde zorlu Sociedad maçını 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu galibiyet çarpıcı olmasa da nefes aldırıcıydı.
Mallorca, Barcelona için pek deplasman sayılmıyor. Rakibiyle son 11 yıldır oynadığı tüm deplasman maçlarında çok rahat galibiyetler elde etti. Açıkçası, aradaki kadro kalitesi farkı da buna işaret ediyor. Düşük tempo beklediğimiz maçta Lionel Messi, futbolu ne kadar özlediğini bize gösterecektir ve farklı Barça galibiyetini getirecektir.