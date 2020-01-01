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Bill Russell'dan, boykot eden NBA oyuncularına destek!

NBA efsanesi Bill Russell, oyuncuların ırksal adalet için aldığı boykot kararına verdiği desteği dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Bill Russell, oyuncuların ırksal adalet için aldığı boykot kararına verdiği desteği dile getirdi.

NBA oyuncuları, Jacob Blake'in vurulmasının ardından polis şiddetini protesto etmek için, playoff maçlarını boykot etmeye karar vermişlerdi.

Boston Celtics efsanesi Russell, oyuncuların sosyal adaletsizlik sorunlarına gösterdiği tepkiden etkilendiğini belirtti.

Russell, oyuncuları desteklemek adına, "Inside the NBA" programının setinden çıkan Kenny Smith'e de teşekkür etti. Russell, 1960'lardan beri toplumsal değişim çabalarının ön saflarında yer aldığı için, NBA için önemli bir figür olarak görülüyor:

"Doğru olanı savundukları için, tüm NBA oyuncularının bu hareketinden etkilendim. Adamım Kenny Smith'e, oyunculara desteğini göstermek için yaptığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Seninle çok gurur duyuyorum. Başını güzel belaya sokmaya devam et."

Russell, 1961'de takım arkadaşlarıyla birlikte ırksal adaletsizliği protesto etmek için bir hazırlık maçına çıktığında, NBA tarihindeki ilk boykotta yer almıştı.


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