Beto'dan Göztepe'ye duygusal veda

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, sarı-kırmızılı takıma veda etti. İşte Beto'nun veda sözleri...

Haber; Sporx.com
Beto'dan Göztepe'ye duygusal veda
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25 Temmuz 2020 21:17
Süper Lig takımlarından Göztepe'nin 38 yaşındaki Portekizli kalecisi Beto, İzmir ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Göztepe'de kaptanlık yapan Beto, "Hayatımın bir dönemi daha sona erdi. 3 yıl neredeyse 100 maça çıktım. Sahada ter, göz yaşı ve kan akıttım. Muhteşem taraftarımızın desteğiyle tüm engelleri aşabildik. Bana destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim, hepiniz kalbimdesiniz. Kulüp çalışanlarına, tüm ekibe, 3 yıl boyunca bana sevgi ve ilgi gösteren herkese teşekkürler. Takım arkadaşlarıma da teşekkür eder ve başarılarının devamını dilerim" dedi.

Beto ayrıca "Umarım sizin için iyi bir takım kaptanı olabilmişimdir. Kaptanınız olmak bir zevkti ve gururdu.. Her şey için teşekkürler" diyerek sözlerini noktaladı.





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