Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı.
Genç yeteneklerin peşinde olan Kara Kartal'ın, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü kulübünde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı listesine eklediği bildirildi.
Ümit Milli Takımımızın da formasını giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistle oynadı.
Genç yeteneklerin peşinde olan Kara Kartal'ın, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü kulübünde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı listesine eklediği bildirildi.
Ümit Milli Takımımızın da formasını giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistle oynadı.