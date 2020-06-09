Beşiktaş'tan N'Koudou için sakatlık açıklaması

Beşiktaş kanat oyuncusu Georges N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaştı

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'tan N'Koudou için sakatlık açıklaması
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09 Haziran 2020 13:34
Beşiktaş kanat oyuncusu Georges N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

İşte kullanılan ifadeler;

"Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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