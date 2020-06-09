Beşiktaş'tan N'Koudou için sakatlık açıklaması

Beşiktaş kanat oyuncusu Georges N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.
İşte kullanılan ifadeler;
"Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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Yapılan açıklamada N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.
İşte kullanılan ifadeler;
"Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın