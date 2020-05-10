Beşiktaş'ta yönetim harekete geçiyor; 'Feda' zamanı

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi, futbol kulüpleri bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldı... Liglere ara verilmesinin ardından dünyanın birçok kulübü ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşarken tüm dünyada olduğu gibi Süper Lig'de de kulüpler mali tedbirler almaya başladı. Herkesin evlerinde kalması çağrısının yapıldığı dönemde; maç, yayın, bilet ve mağaza gelirlerinin tıkanması sonrasında yaşanan ekonomik durumu göz önünde bulunduran Beşiktaş Kulübü, oyuncularından maaşlarında indirim yapmak için somut adımları yarından itibaren atacak.Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik şartlar sebebiyle sezon sonunda 30 milyon Euro'luk maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan Siyah-Beyazlılar'ın, konuyla ilgili olarak oyuncular ve menacerleriyle videokonferans üzerinden indirim görüşmelerinde bulunacağı bildirildi. İlk etapta tesislerde yapılması planlanan görüşmelerin, dün kulüpte 2 kişide virüs tespit edilmesi sonrasında tesislerin kapatılmasının ardından yeni formülle yapılacağı kaydedildi.Bu doğrultuda kulüpte 2 milyon Euro'nun üzerinde maaşı bulunan futbolculardan yüzde 50 indirim isteneceği öğrenildi. Yönetimin bu hamlesinden; 3 milyon Euro maaşı bulunan Domagoj Vida başta olmak üzere; 2.2 milyon Euro ücretli Adem Ljajic ve 2.5 milyon Euro'yla kaptan Burak Yılmaz etkilenecek. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny'le dönem bitiminde yollar ayrılacağı için Mısırlı oyuncunun 2 milyon Euro'luk maaşı için bir hamle olmayacak.Siyah-Beyazlı yönetimin, maaşı 2 milyon Euro'nun altında bulunan futbolcular için ise indirim oranını yüzde 30 olarak belirlediği kaydedildi. Takım olarak indirime olumlu bakan Beşiktaşlı futbolcuların oran konusunda kendi aralarında belirlediği rakam ise belli oldu. Oyuncuların, yönetime bildirdikleri indirim oranının yüzde 20 seviyesinde olduğu belirtildi.