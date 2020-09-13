Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah - beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 50. dakikada sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcu, Flavio ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan'ın oyuna devam edemeyeceği belirtildi.
Oğuzhan Özyakup'un yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi.
Siyah - beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 50. dakikada sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcu, Flavio ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan'ın oyuna devam edemeyeceği belirtildi.
Oğuzhan Özyakup'un yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi.