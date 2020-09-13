Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2020 21:16
Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah - beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 50. dakikada sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcu, Flavio ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan'ın oyuna devam edemeyeceği belirtildi.

Oğuzhan Özyakup'un yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için