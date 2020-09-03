Beşiktaş'ta limit bekleyişi! Gözler Bankalar Birliği'nde

Beşiktaş, transferde hareket alanını artırmak için gözünü limit konusuna çevirdi. Bankalar Birliği'nin 3 yıl ödemesiz 10 yıllık bir anlaşma üzerinde çalıştığı kaydedilirken bu durumun en fazla yarayacağı takımlardan birisi de siyah-beyazlılar olacak

Haber; Haberturk
Beşiktaş'ta limit bekleyişi! Gözler Bankalar Birliği'nde
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03 Eylül 2020 11:16
Kadrosuna son olarak Francisco Montero'yu katan Beşiktaş'ta yönetim kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırıp yer açmaya çalışırken bir yandan da gözünü Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın revize edilmesine çevirdi.

Eski yönetimin imzaladığı 2 yılı anapara ödemesiz 5 yıllık anlaşmadan dolayı sıkıntı yaşan siyah-beyazlılar, bu anlaşmanın revize edilmesini bekliyor.

Bankalar Birliği'nin mevcut kredi borçlarını, nakit para desteği artı 3 yıl ödemesiz, 10 yıla yaymak için yeni bir formül uygulama aşamasında olduğu kaydedilirken konunun kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

Tüm kulüpler gibi bu konuda revize yapılmasını bekleyen siyah-beyazlıların anlaşma sonrası Beşiktaş'ın önünde yeni transferler yapmak için limit konusunda herhangi bir engeli kalmayacak.

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