Beşiktaş'ta 20 kadın sporcunun testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz hafta tamamlanan sezonu 12'inci sırada bitiren Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Takımda teknik kadro ve oyuncularının hepsi korona virüse yakalandı.

Haber; Yeni Çağ, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta 20 kadın sporcunun testi pozitif çıktı
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30 Mart 2021 10:22
Son 1 yıldır tüm dünyayı etkisine alan korona virüs virüsü Türkiye'de etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor. Bunun son örneğini Beşiktaş yaşadı.

Yeni Çağ gazetesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz Beşiktaş'ta Kadın Basketbol Takımı 22 Mart Pazartesi günü ligin son maçında Elazığ deplasmanında oynadığı mücadeleyle ligi 12. sırada tamamladı.

20 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İddiaya göre Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz perşembe günü ligin bitimi nedeniyle kadın takıma yemek verdi. Bu yemeğin ardından teknik heyet, oyuncular ve bazı yönetici ve personelde korona virüs belirtileri görüldü. Yemeğe katılan 20 kişinin korona testi pozitif çıktı.

OTELDE KARANTİYA ALINDILAR

Bu gelişmeye üzülen İstanbul'da oteli bulunan Beşiktaş Kadın Basketbol takımından sorumlu yönetici Serhan Çetinsaya korona virüs testi pozitif çıkan kişileri sahibi olduğu otelde karantinaya aldırdı.

BAŞ ANTRENÖRÜN TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR

Rahatsızlığı ağır geçiren Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Mehmet Kabaran'ın ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

AHMET NUR ÇEBİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuyla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

CİDDİ TEDBİRLER ALINACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin bu olumsuz gelişmenin ardından kulüp içinde Kovid-19'la ilgili ciddi tedbirler almaya hazırlandığı belirtildi.



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