Beşiktaş'ta 20 kadın sporcunun testi pozitif çıktı

Son 1 yıldır tüm dünyayı etkisine alan korona virüs virüsü Türkiye'de etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor. Bunun son örneğini Beşiktaş yaşadı.



Yeni Çağ gazetesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz Beşiktaş'ta Kadın Basketbol Takımı 22 Mart Pazartesi günü ligin son maçında Elazığ deplasmanında oynadığı mücadeleyle ligi 12. sırada tamamladı.



20 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI



İddiaya göre Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz perşembe günü ligin bitimi nedeniyle kadın takıma yemek verdi. Bu yemeğin ardından teknik heyet, oyuncular ve bazı yönetici ve personelde korona virüs belirtileri görüldü. Yemeğe katılan 20 kişinin korona testi pozitif çıktı.



OTELDE KARANTİYA ALINDILAR



Bu gelişmeye üzülen İstanbul'da oteli bulunan Beşiktaş Kadın Basketbol takımından sorumlu yönetici Serhan Çetinsaya korona virüs testi pozitif çıkan kişileri sahibi olduğu otelde karantinaya aldırdı.



BAŞ ANTRENÖRÜN TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR



Rahatsızlığı ağır geçiren Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Mehmet Kabaran'ın ise tedavisine hastanede devam ediliyor.



AHMET NUR ÇEBİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR



Gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuyla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekiyor.



CİDDİ TEDBİRLER ALINACAK



Beşiktaş Yönetimi'nin bu olumsuz gelişmenin ardından kulüp içinde Kovid-19'la ilgili ciddi tedbirler almaya hazırlandığı belirtildi.



