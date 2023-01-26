Beşiktaş Vodafone'a Nijeryalı hücumcu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı Vivian Ikechukwu'yu transfer etti.

Haber; AA
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Beşiktaş Vodafone'a Nijeryalı hücumcu
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26 Ocak 2023 18:43
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen hücum oyuncusu Vivian Ikechukwu'yu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Gintra takımında forma giyen Vivian Ikechukwu ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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