Beşiktaş ve Hull City, Amir Hadziahmetovic için anlaştı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya vardı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, 28 yaşındaki Bosnalı futbolcu için siyah-beyazlılar ile İngiliz ekibi arasında kiralık transfer anlaşması sağlandı.



Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını da Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve ardından Beşiktaş'a geri dönmüştü.





