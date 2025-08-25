25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Beşiktaş ve Hull City, Amir Hadziahmetovic için anlaştı

Beşiktaş ve Hull City, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

calendar 25 Ağustos 2025 17:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, 28 yaşındaki Bosnalı futbolcu için siyah-beyazlılar ile İngiliz ekibi arasında kiralık transfer anlaşması sağlandı.

Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını da Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve ardından Beşiktaş'a geri dönmüştü.


 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
