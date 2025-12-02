Beşiktaş U-19'da ayrılık: Veli Kavlak!

Beşiktaş U-19 Takımı'nda üst üste alınan mağlubiyetler sonrası, Teknik Direktör Veli Kavlak ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada;
"2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
