Beşiktaş taraftarından Fikret Orman ve Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Abdullah Avcı ve Fikret Orman'a tepki gösterdi.Ahmet Nur Çebi'nin, "Bu sürece kadar görev yapan sayın Abdullah Avcı'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." sözlerinin ardından ıslık sesleri yükseldi.Öte yandan eski başkan Fikret Orman için de "Fikret Orman'dan hesap sorsana" ve Fikret Orman paralar nerede" tezahüratları yapıldı.