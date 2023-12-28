Beşiktaş'tan Yusuf Sarı açıklaması!

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba, Siyah-Beyazlılar ile anılan Yusuf Sarı ile ilgili net konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Yusuf Sarı açıklaması!
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28 Aralık 2023 13:32
Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba, basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yusuf Sarı için konuşan Aybaba, "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi. 

 

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