Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, üst düzey transferlerin yanına, kaliteli yerlileri de katmak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'nın gelecek vaat eden ismi Yasin Özcan için girişimlere başladı.
Yabancı kontenjanındaki fazlalık nedeniyle eli kolu bağlı olan ve Daniel Amartey, Javi Montero ve Alex Oxlade Chamberlain'den kurtulmaya çalışan siyah-beyazlılar, bir yandan sayısal fazlalıktan kurtulmaya çalışırken, Yasin'i kadroya katabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.
7 MİLYON EURO
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, hem stoper hem de sol bekte verilen görevleri kusursuz olarak yerine getiren başarılı futbolcu için Kasımpaşa'nın kapısını çalan Beşiktaş Yönetimi'ne yüklü bir fatura çıktı. Lacivert-beyazlıların, Yasin için ilk etapta 7 milyon euro istediği, bunun düşürülmesi için çalışıldığı vurgulandı.
MULEKA + PARA TAKASI ÖNERİSİ
Kasımpaşa'nın diğer önerisi ise takas oldu. Yasin'i verip Muleka ile birlikte para almak isteyen lacivert-beyazlılara olumsuz yanıt verildi. Beşiktaş'ın Muleka'yı bırakmak istemediği dile getirildi.
Yabancı kontenjanındaki fazlalık nedeniyle eli kolu bağlı olan ve Daniel Amartey, Javi Montero ve Alex Oxlade Chamberlain'den kurtulmaya çalışan siyah-beyazlılar, bir yandan sayısal fazlalıktan kurtulmaya çalışırken, Yasin'i kadroya katabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.
7 MİLYON EURO
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, hem stoper hem de sol bekte verilen görevleri kusursuz olarak yerine getiren başarılı futbolcu için Kasımpaşa'nın kapısını çalan Beşiktaş Yönetimi'ne yüklü bir fatura çıktı. Lacivert-beyazlıların, Yasin için ilk etapta 7 milyon euro istediği, bunun düşürülmesi için çalışıldığı vurgulandı.
MULEKA + PARA TAKASI ÖNERİSİ
Kasımpaşa'nın diğer önerisi ise takas oldu. Yasin'i verip Muleka ile birlikte para almak isteyen lacivert-beyazlılara olumsuz yanıt verildi. Beşiktaş'ın Muleka'yı bırakmak istemediği dile getirildi.