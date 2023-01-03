Beşiktaş'tan VAR kayıtları sonrası açıklama!

Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!

''Şiddet yok abartıyor''

Hakem yorumu ☑️



''Ofsaytımsı'' 🤔

Hakem yorumu değil ✖️ https://t.co/iRPdg8CgOb



— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2023

Beşiktaş, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarının kamuoyuna açılması sonrası açıklama yaptı.Şiddet yok abartıyorHakem yorumu''Ofsaytımsı''Hakem yorumu değil"