Beşiktaş'tan VAR kayıtları sonrası açıklama!

Beşiktaş, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarının kamuoyuna açılması sonrası açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!
Şiddet yok abartıyor
Hakem yorumu
''Ofsaytımsı''
Hakem yorumu değil"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!
Şiddet yok abartıyor
Hakem yorumu
''Ofsaytımsı''
Hakem yorumu değil"
''Şiddet yok abartıyor''
Hakem yorumu ☑️
''Ofsaytımsı'' 🤔
Hakem yorumu değil ✖️ https://t.co/iRPdg8CgOb
— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2023