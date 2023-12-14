Beşiktaş'tan transfer yalanlaması!

Beşiktaş Kulübü, basında çıkan "Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" iddialarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan transfer yalanlaması!
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14 Aralık 2023 14:33
Son güncelleme 14 Aralık 2023 14:40
Beşiktaş Kulübü, basında çıkan "Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" iddialarıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada, Başkanımız Hasan Arat'ın transferler konusunda bazı isimlere onay verip bazı isimleri veto ettiği şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

İŞTE O WEGHORST HABERİ

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği ve başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifi anında geri çevirdiği iddia edilmişti. Ayrıca, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" ifadelerini kullandığı ifade edilmişti.

 

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