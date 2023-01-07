Beşiktaş'tan Tormena için teklif 3 milyon euro

Beşiktaş, Braga'ya 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Tormena için 3 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Tormena için teklif 3 milyon euro
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07 Ocak 2023 14:28
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak adına resmen harekete geçti.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekizli temsilcisine resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın Brezilyalı stoper için teklifinin 3 milyon euro olduğu belirtildi.

Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Tormena, kulübü Braga'ya rest çekmesinin ardından iki haftadır kadroya alınmamıştı.

Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Portekiz ekibinde 21 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.

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