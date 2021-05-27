Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı: 10 milyon euro

Lille'in Türk oyuncuların gösterdiği üstün performansla Fransa'da şampiyon olması ilgileri Süper Ligin üzerine topladı.



Dorukhan'ın Lille'e gideceği, Ersin'e Nice'in teklif yaptığı iddiaları sıcaklığını korurken; Beşiktaş'ta bu sezon yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'a da Lyon'un talip olduğu iddia edildi.



BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR



Rudi Garcia'nın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına devam eden geçen sezon Altay'dan Cenk'i alan Fransız ekibinin Rıdvan için Beşiktaş'tan fiyat istediği öğrenildi. Ersin için Nice'ten 12 milyon euro isteyen Beşiktaş'ın, Rıdvan içinde Lyon'dan 10 milyon euro'nun üzerinden bir rakam talep ettiği belirtildi.



