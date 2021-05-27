Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı: 10 milyon euro

Beşiktaş'ta bu sezon yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'a Lyon'un talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın, Rıdvan için Lyon'dan 10 milyon euro'nun üzerinden bir rakam talep ettiği belirtildi.

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Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı: 10 milyon euro
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27 Mayıs 2021 14:26
Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş
Lille'in Türk oyuncuların gösterdiği üstün performansla Fransa'da şampiyon olması ilgileri Süper Ligin üzerine topladı.

Dorukhan'ın Lille'e gideceği, Ersin'e Nice'in teklif yaptığı iddiaları sıcaklığını korurken; Beşiktaş'ta bu sezon yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'a da Lyon'un talip olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Rudi Garcia'nın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına devam eden geçen sezon Altay'dan Cenk'i alan Fransız ekibinin Rıdvan için Beşiktaş'tan fiyat istediği öğrenildi. Ersin için Nice'ten 12 milyon euro isteyen Beşiktaş'ın, Rıdvan içinde Lyon'dan 10 milyon euro'nun üzerinden bir rakam talep ettiği belirtildi.

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