Beşiktaş'tan Osayi'ye joker hakkı: 'İndirim'

Beşiktaş'ta sağlık kontrolünden geçmek için yola çıkmadan hemen önce babasının yaklaşık 1 milyon Euro daha fiyat arttırdığı Bright Osayi Samuel, pişman oldu.



Uçak biletini iptal ederek masadan kalkan siyah-beyazlılara, değişen isteklerden haberi olmadığını bildiren Nijeryalı sağ bek, yeniden anlaşma zemini arıyor.



Şu ana kadar sadece Birmingham'dan 1 milyon Euro bandında teklif alabilen tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ile süreci tekrar başlatmak istiyor. Ancak kızgın olan Başkan Serdal Adalı, daha önce sundukları 1.9 milyon Euro'dan üç yıllık sözleşmeyi bu kez vermiyor.





ALTERNATİFLER MASADA





Rotasını Southampton ile kontratı biten Kyle Walker-Peters'a çeviren ve Wolverhampton ile yollarını ayıran Nelson Semedo'yu da gündemde tutan Beşiktaş, Osayi'ye mesafeli. Nijeryalı oyuncunun Kartal'a imza atabilmesinin tek yolu, ilk anlaşılan ücretin de altında bir rakamı kabul etmesinden geçiyor.