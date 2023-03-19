Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi: "VAR kayıtları yayınlansın!"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konyaspor - Galatasaray maçında Muslera ile Sehic arasında yaşanan pozisyon için tepki gösterdi. Kocadağ, pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanması gerektiğini söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi: 'VAR kayıtları yayınlansın!'
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19 Mart 2023 14:39
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, Konyaspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera ile Ibrahim Sehic arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları:

"NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız."

"Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir."

"TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık!" [Futbol Kulisi]

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