Beşiktaş'tan Franculino Dju hamlesi!

Beşiktaş, son olarak devre arası transfer döneminde Gine-Bissau'lu santrfor Franculino Dju için devreye girdiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Franculino Dju hamlesi!
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18 Şubat 2025 08:48
Son güncelleme 18 Şubat 2025 09:05

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç isimlerle güçlendirdi. 

Tipsbladet dergisinin özel haberine göre; Beşiktaş, transfer döneminin son gününde 20 yaşındaki Gine-Bissau'lu santrfor Franculino Dju için Midtjylland'ın kapısını çaldı. Teklifin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Midtjylland'ın teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

Genç golcüsü için Avrupa'dan birçok kulübün devrede olduğu bildirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Midtjylland formasıyla 26 maçta süre alan Dju, 10 gol 5 asistlik performans sergiledi.

 

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