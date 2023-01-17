Beşiktaş'tan Brezilyalı sol bek atağı

Devre arasında sol beke alternatif arayan Beşiktaş'ın aradığı ismi Almanya'da bulduğu belirtildi.



Sky Sport Almanya'da çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın Augsburg'dan 25 yaşındaki sol bek Iago'yla ilgilendiği belirtildi. Çıkan bilgilere göre Beşiktaş'ın Iago'yu sezon sonuna kadar kiralayıp, sezon sonunda ise performansına göre oyuncunun bonservisini alacağı bir anlaşma niyetinde olduğu kaydedildi.



Brezilya doğumlu ve İtalyan pasaportlu olan 25 yaşındaki sol bek Iago Amaral Borduchi, 2019 yılından bu yana Bundesliga'da forma giyiyor. Augsburg formasını toplam 75 maçta giyen Iago, 4 gol 12 asistlik katkı sağladı.



Iago bu sezon ise çıktığı 15 maçta toplam 1271 dakika süre alarak 1 asist üretti.



Sol çizginin tamamında oynayabilen Iago, 1,81 boyunda ve Augsburg'la sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.





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