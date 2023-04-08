Beşiktaş'tan Atletico Madrid açıklaması

Beşiktaş Kulübü, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Atletico Madrid açıklaması
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08 Nisan 2023 12:26
Beşiktaş Kulübü, İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı yapılacağını açıkladı. Açıklamada maçta elde edilecek bilet gelirlerinin deprem bölgesinde inşa edilecek okullar için kullanılacağı açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır. Alacağınız biletlerle Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası kapsamında deprem bölgelerine yapacağımız okullara katkıda bulunabilirsiniz."

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