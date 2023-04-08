Beşiktaş'tan Atletico Madrid açıklaması

Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.



Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Passolig üzerinden… pic.twitter.com/NP0GA9YpKK



— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 8, 2023

Beşiktaş Kulübü, İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı yapılacağını açıkladı. Açıklamada maçta elde edilecek bilet gelirlerinin deprem bölgesinde inşa edilecek okullar için kullanılacağı açıklandı."Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır. Alacağınız biletlerle Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası kapsamında deprem bölgelerine yapacağımız okullara katkıda bulunabilirsiniz."